Atc, Cobas proclama uno sciopero di quattro ore

La Spezia - Sabato 4 luglio sarà una giornata complicata per gli utenti del trasporto pubblico locale. Per quella data è stato infatti indetto uno sciopero di quattro ore, dalle 11 alle 15, da parte di Luca Simoni, coordinatore provinciale di Cobas Lp. La decisione è stata presa dopo che il tentativo di conciliazione che si è svolto questa mattina in prefettura tra i sindacalisti e Atc Esercizio non è andato a buon fine. Di fronte ai rappresentanti dell'azienda c'erano i soli rappresentanti di Cobas Lp, in quanto Uiltrasporti ha inviato una comunicazione con la quale informava la prefettura di aver interrotto lo stato di agitazione (aspetto smentito seccamente dallo stesso sindacato, leggi qui) dichiarato nelle scorse settimane a causa di un aumento della quota del servizio di trasporto pubblico ceduta in subappalto (leggi qui).



Simoni ha invece deciso di andare sino in fondo e di arrivare alla proclamazione della protesta, che per il personale degli uffici e dell'officina avverrà nelle ultime quattro ore di ogni turno.

"Si preannuncia il subaffido di ben 18 turni di lavoro. Siamo da sempre contrari alla logica del subappalto del servizio a favore di aziende private - dichiara Simoni a CDS - e vigileremo con la massima attenzione sulle tipologie di contratti dei lavoratori che svolgeranno il servizio al posto dei dipendenti di Atc Esercizio".



Il fronte sindacale sulla vertenza in questione si è mostrato frammentato. Non resta che attendere l'esito dello sciopero per comprendere da che parte si collocheranno i lavoratori.