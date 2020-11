Atc: "A bordo dei bus sarà possibile visionare l’esatto numero di passeggeri consentito"

La Spezia - Come detto il dpcm del 4 Novembre ha imposto di rivedere i limiti massimi di carico del trasporto pubblico locale riducendoli al 50% della capienza prevista stabilendo, quindi, un' ulteriore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti. Anche Atc, l'azienda consortile di riferimento per la provincia della Spezia, si adeguerà alla misura: "Stiamo lavorando per adeguare le indicazioni della capienza massima prevista su tutti i nostri mezzi: a bordo dei bus sarà possibile visionare l’esatto numero di passeggeri consentito". Per altri informazioni sulle misure di comportamento a bordo digita: https://is.gd/ewvV9l