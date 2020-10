Asti racconta Spezia a Radio Nizza

La Spezia - Continua l'attività di promozione della città della Spezia in Francia e in particolar modo in Costa Azzurra, grazie allo speciale che Radio Nizza dedicherà alla Spezia e al suo golfo a partire dal prossimo sabato 24 ottobre. Stamani l'assessore alla promozione della città e al turismo Paolo Asti è stato intervistato dal giornalista dell'emittente francese Marco Casa. "Si tratta - spiega Asti - di un servizio radiofonico di alcuni minuti che, inserito nel progetto 'Dieci comuni', a cui abbiamo aderito nella primavera scorsa per promuovere in Francia la nostra città, grazie a un accordo con la Camera di Commercio Italiana a Nizza, prevede alcune 'pillole', di 3 minuti ciascuno, dedicate interamente alla Spezia. Rispondendo alle domande di Casa ho avuto modo di raccontare la storia della nostra città a partire dalla signoria di Niccolò Fieschi, per poi passare alla presenza degli ufficiali napoleonici che per primi ebbero idea di costruire un arsenale, alla sua realizzazione grazie alla volontà della famiglia reale Savoia, e a ciò che ha portato la sua presenza dall' inaugurazione nel 1869. Ma anche di parlare di enogastronomia, del nostro porto, dell'industria navalmeccanica, della filiera della difesa e del gemellaggio con la città di Tolone, per poi passare al tema del turismo e alla sua economia grazie all'impegno degli operatori locali e alle bellezze naturali, architettoniche e ai nostri musei. Un Golfo, grazie al nostro clima, visitabile tutto l'anno, non solo dai turisti della vicina Francia, ma anche da quelli in arrivo da paesi stranieri nell'aeroporto internazionale di Nizza. Il tutto portandoci avanti in una promozione utile per quando l'emergenza sanitaria sarà terminata".