Asti consegna una targa a Nicola Locori

La Spezia - Ieri sera alla Pinetina del Centro Allende, l’assessore al Turismo del Comune della Spezia Paolo Asti ha consegnato - a nome dell’amministrazione Peracchini - una targa all’atleta spezzino Nicholas Locori al rientro dalla sua ultima impresa sportiva. Locori nei giorni scorsi è partito da Riomaggiore per raggiungere il Lago di Breis in Trentino. Un percorso di 585 km che ha visto Locori nuotare per 15 km, pedalare per 450 e correre per 120. “Un'ennesima impresa sportiva oltre il limite – spiega Asti - che, oltre all'eccezionalità del gesto atletico di Locori, ha portato il nome della nostra città in giro per l’Italia contribuendo alla promozione del nostro territorio grazie all’attenzione mediatica di cui gode oggi l’atleta spezzino. Per questi motivi l’Amministrazione comunale ancora una volta ha deciso di stare al fianco di Locori patrocinando l’impresa sportiva.