Assunzioni in Comune, aggiornato il regolamento dei concorsi

La Spezia - Cambiano le regole per l'assunzione per via concorsuale da parte del Comune della Spezia. La giunta ha infatti approvato l'aggiornamento del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, andando di fatto a mettere nero su bianco ciò che era già stato applicato nel concorso per amministrativi-contabili di un anno fa. Lo sblocco parziale del turn over e l'entrata in vigore di Quota 100 hanno portato un grande fermento nell'organico delle amministrazioni pubbliche e negli ultimi mesi il Piano dei fabbisogni del personale è stato aggiornato più volte, l'ultima in previsione dell'assunzione di tecnici per la manutenzione del verde e di agenti della Polizia municipale (leggi qui).



La legge numero 56 del 19 giugno scorso prevede misure per accelerare le assunzioni e

il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione e modalità semplificate per lo svolgimento delle prove di esame nell’ambito delle procedure concorsuali che possono essere recepite dall’ente attraverso l’adeguamento dell’ordinamento interno.



In particolare all’art. 39 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dopo l’ottavo capoverso del punto 3 viene inserito il testo che segue:

“Lo svolgimento delle prove d’esame nell’ambito delle procedure concorsuali può essere svolto con modalità semplificate, prevedendo:

1) la possibilità di costituire sottocommissioni della commissione d’esame, al fine di rendere più celere lo svolgimento delle eventuali prove pratiche;

2) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

3) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi;

4) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla;

5) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte o in sostituzione delle medesime;

6) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 4) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

7) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

8) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile.

Per le procedure selettive pubbliche dall’esterno si prevede altresì quanto segue:

- la tassa di concorso è fissata in € 10,00 non rimborsabili, da versare sul conto della tesoreria comunale, volta a recuperare, seppur parzialmente, le spese concorsuali;

- nel caso di spedizione della domanda di concorso tramite raccomandata A.R., la stessa sarà ritenuta ammissibile purché pervenga al protocollo dell’Ente entro 5 giorni successivi alla scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione, e sempre che sia stata spedita entro tale data. Qualora il quinto giorno successivo alla scadenza ordinaria cada in giornata festiva o di chiusura del Comune, il termine è prorogato al primo successivo giorno lavorativo utile; non saranno ammesse le domande che perverranno oltre i termini come sopra specificati;

- per quanto riguarda l’indicazione del possesso di eventuali titoli di preferenza, qualora il candidato non dichiari di possedere titoli di preferenza od ometta la dichiarazione, tali “non dichiarazioni od omissioni” costituiranno mancato possesso di diritti di preferenza, o volontà di non volersene avvalere. Non saranno ammesse dichiarazioni successive alla data di scadenza di presentazione della domanda tranne nei casi in cui l’acquisizione del diritto di preferenza scaturisca da eventi successivi a tale data e, in tal caso, saranno ammesse dichiarazioni entro e non oltre la data ultima di convocazione del candidato alla prova orale;

- possibilità di comunicare le informazioni ai candidati relative al concorso e di convocare gli stessi alle prove d’esame a mezzo del sito internet del Comune della Spezia; le comunicazioni così fornite assumono valore di notifica a tutti gli effetti;

- possibilità di ammissione di tutti i candidati con riserva e valutazione delle ammissioni definitive solo a seguito del superamento della fase preselettiva;

- possibilità che la preselezione comprenda anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche;

- possibilità di prevedere una prova di efficienza fisica preselettiva, effettuata per verificare il possesso da parte dei candidati delle qualità fisiche indispensabili per svolgere le funzioni proprie della categoria di vigilanza.”



L'amministrazione ritiene inoltre di regolamentare gli istituti del “comando” e del “distacco” introducendo l’art. 40 bis “Comandi e distacchi” come segue:

“Ad inizio anno l’Amministrazione procede alla verifica di cui all’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 (rilevazione del personale in eccedenza) e in tale provvedimento viene rilevata la possibilità di comandare eventuali dipendenti eccedentari.

Durante l’anno, eccezionalmente e con provvedimenti motivati, l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può disporre comandi o distacchi.

Qualora la domanda di comando pervenga da un dipendente dell’Ente, la stessa non potrà essere presa in considerazione.

Qualora l’istanza fosse presentata da parte di altra Pubblica Amministrazione, la stessa dovrà essere sottoposta all’esame della Giunta Comunale che valuterà se disporre o meno, motivatamente, il comando o il distacco del dipendente.

Il procedimento istruttorio di cui al comma precedente comprende anche la valutazione del Dirigente della struttura organizzativa presso la quale è incardinato il dipendente.

I dipendenti in comando non possono essere in ogni caso sostituiti con personale a tempo determinato o con mobilità.

Il Dirigente del Personale potrà disporre, senza provvedimento di Giunta, comandi “compensativi” nelle more del perfezionamento delle procedure di mobilità dei dipendenti interessati o comandi “brevi” (massimo 2-3 mesi) per il perfezionamento delle pratiche di mobilità già attivate e per consentire ai dipendenti in ingresso i dovuti passaggi di consegna nell’Ente di provenienza.”