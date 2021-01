Associazioni e comitati ambientalisti soddisfatti del primo incontro con Sommariva

La Spezia - Le associazioni Italia nostra, Legambiente e Vas, assieme al coordinamento dei comitati del Levante cittadino hanno incontrato quest’oggi il neo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Mario Sommariva. Le associazioni e comitati esprimono un primo giudizio positivo riguardo ai temi e, soprattutto, alla impostazione di metodo data dal presidente stesso durante l’incontro.

Il presidente ha più volte rimarcato la necessità di definire un sviluppo “green” per le attività portuali, nella loro più ampia accezione, parlando apertamente di “decarbonizzazione e di sostenibilità ambientale”.

Ha sottolineato l’ importanza di un confronto continuo con tutte le realtà del territorio per valutare ed impostare le strategie future dello scalo, anche in ordine ai problemi si sostenibilità ambientale sopra ricordati.

Associazioni e comitati hanno chiesto che sia riattivato il già costituito tavolo di confronto tecnico-politico, operativo per un certo periodo, anni fa, e poi inspiegabilmente fatto cadere da più parti.

Il presidente ha preso in seria considerazione questa proposta, rilanciando però nel frattempo l’idea di una partecipazione diffusa alle scelte attraverso l’ascolto di tutte le parti interessate.

Si è convenuto di incontrarsi periodicamente per affrontare i vari temi che sono all’ordine del giorno sulla tematica Porto della Spezia.