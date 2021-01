Associazioni d'arma e Cai trovano posto nella vecchia Beghi

La Spezia - Deliberata questa mattina dalla giunta comunale spezzina la concessione all’utilizzo degli spazi all’interno dell’ex sede della Biblioteca “A. Beghi” alle Associazioni d’Arma e al CAI sezione La Spezia. Nei mesi scorsi, infatti, le Associazioni d’Arma che comprendono Alpini, Aeronautica, Bersaglieri, Caduti e dispersi, Carabinieri, Marinai, Nastro Azzurro, Paracadutisti, Subacquei ed il Cai hanno richiesto la concessione di locali di proprietà comunale per svolgere le proprie attività. Insieme alla richiesta le associazioni hanno presentato un progetto che una apposita Commissione ha valutato meritevole visto anche il valore sociale in relazione alle attività svolte.



Il “Regolamento Patrimonio” infatti stabilisce che la giunta comunale può concedere l’utilizzo di beni immobili di proprietà comunale da destinare al soddisfacimenti di scopi sociali attraverso l’affidamento in concessione a particolari categorie di soggetti che svolgano attività sociale, non lucrativa, tale da rivestire particolare rilevanza rispetto ai bisogni della collettività locale. “Le Associazioni d’Arma e il Cai rischiavano di rimanere senza una sede per lo svolgimento delle loro attività. Spiega l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi. Con questa delibera ancora una volta la Giunta spezzina trova una soluzione concreta ai problemi rappresentatigli e dimostra la grande attenzione che ha nei confronti delle associazioni. La Ex biblioteca Beghi – conclude l’assessore Gagliardi - era inutilizzata e grazie anche al grande lavoro degli uffici verrà affidata a queste associazioni particolarmente meritevoli che si impegnano nella nostra città in modo concreto.”