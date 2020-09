Assembramenti fuori dalle scuole e alle fermate del bus, attenzione massima

La Spezia - Sinergia e scambio informativo tra le istituzioni scolastiche, l’Azienda dei Trasporti e le Forze di polizia per garantire il rigoroso rispetto delle norme anticontagio nei plessi scolastici e nell’utilizzo dei mezzi pubblici nonché per gestire le situazioni di maggiore criticità.

È quanto deciso nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto questa mattina dal Prefetto Maria Luisa Inversini e a cui hanno preso parte, oltre al Sindaco della Spezia e i vertici provinciali delle Forze di polizia, anche il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i Direttori Sanitario e Sociosanitario dell’Asl 5 e l’Amministratore Delegato di ATC esercizio S.p.A..

La riunione ha permesso di fare il punto della situazione di questa prima settimana di riapertura delle scuole, con esclusione di quelle del capoluogo, che in base alla vigente ordinanza regionale resteranno chiuse fino al 23 settembre.

Su tutto il territorio provinciale le Forze di polizia, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, presteranno particolare attenzione a possibili assembramenti all’esterno dei plessi scolastici e all’uso dei dispositivi di protezione da parte degli utenti.

Analoga vigilanza, sempre per garantire il rispetto delle norme a tutela della salute pubblica sarà dedicata alle fermate dei mezzi pubblici, in particolare a quelle di interscambio e a quelle ubicate in prossimità delle scuole più frequentate.

Sensibilizzati anche i servizi di controllo del rispetto delle normative anticovid in ambito ferroviario.