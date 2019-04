Assemblea ordinaria per il Cicolo auto e moto storiche

La Spezia - É convocata per il giorno 27 aprile 2019 presso la sede del CAMS (Circolo Auto Moto Storiche della Spezia) in in via Fontevivo 52 La Spezia Assemblea ordinaria dei Soci alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 16 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:



- nomina del Presidente dell'Assemblea, del Segretario.

- relazione del Presidente CAMS

- presentazione e votazione bilancio consuntivo 2018

- presentazione e votazione bilancio preventivo 2019

- varie ed eventuali