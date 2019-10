Assemblea alle Pianazze con i sindaci Peracchini e Paganini

La Spezia - Continua la serie di incontri del Comitato Pianazze nel Cuore: infatti, dopo l’incontro di fine Settembre quando il comitato e una nutrita rappresentanza di cittadini hanno incontrato il Sindaco di Arcola Monica Paganini è stato programmato per il giorno Venerdì 25 Ottobre alle ore 18.00 c/o Quick Silver Cafè , Via Pianazze, 39/A La Spezia, un’assemblea pubblica con la partecipazione del Sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini.

"Sarà l’occasione per parlare ancora una volta dei problemi che colpiscono il popoloso quartiere che insiste fra i comuni di La Spezia e di Arcola - spiegano dal Comitato - ed è, purtroppo, considerato molto spesso terra di confine e quindi oggi scarsamente monitorato da entrambe le Amministrazioni. Esistono gravi problematiche ambientali di odori, polveri sottili e non, viabilità provocati da traffico di mezzi pesanti da e per i siti industriali e da rumori senza soluzione di continuità anche nelle ore notturne. Un quartiere quindi costretto a convivere con situazioni, che invece di migliorare nel corso degli anni, sono andate via via a crescere rendendo insostenibile la vita degli abitanti. Stiamo parlando di un quartiere che già deve convivere con l’annoso problema della centrale Enel e la cosa più importante, ribadiamo, con insediamenti produttivi collocati a pochi metri dalle abitazioni, dalle scuole, dal centro sportivo, da un parco giochi e dalle persone che in zona svolgono attività lavorativa".



"Una situazione - concludono dal Comitato - che rischia di compromettere seriamente la salute di chi vi è esposto, problematiche legate in particolare ad insediamenti di attività fortemente inquinanti quali un impianto di trattamento rifiuti e un impianto di lavorazione del cemento.

Sarà come sempre un dibattito che si pone come obiettivo il confronto. Il nostro comitato, sottolineano, è un comitato per, non contro. Siamo per evidenziare le problematiche e trovare con le Amministrazioni comunali le risposte, e le soluzioni per risolverle. Il comitato e la popolazione esprimono soddisfazione poiché si tratta della prima volta che i Sindaci competenti per territorio saranno presenti insieme per risolvere le questioni sopra esposte".

All’assemblea parteciperanno Legambiente con i propri rappresentanti e il Sindaco di Arcola Monica Paganini.