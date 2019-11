Assemblea Assonautica, soci convocati

La Spezia - L’Assemblea ordinaria dei soci Assonautica ASD della Spezia è convocata per lunedì 9 dicembre ore 21.00, presso il Salone Marmori della Camera di Commercio.

I soci si riuniranno per discutere e deliberare in merito: approvazione verbale della seduta precedente; comunicazioni Presidente e Consiglio direttivo; situazione al 30/09/2019 e previsione 2020; varie ed eventuali.

Tenuto conto dell’importanza degli argomenti e per la validità dell’Assemblea stessa, si invitano i soci ad intervenire numerosi.

Nel caso di impossibilità a partecipare gli aventi diritto sono pregati di delegare altro socio avvisando l’ufficio segreteria in Piazza Europa (0187-738368), oppure la banchina presso la sede del porticciolo De Benedetti (0187-770229).