Assegnati i lavori per le aree pic-nic di Parodi e Castellana

La Spezia - L’amministrazione spezzina ha previsto una serie di attività volte alla tutela ed al miglioramento dell'aspetto paesaggistico-ambientale con particolare attenzione al patrimonio boschivo. In fondo proprio quel patrimonio occupa una buona parte del territorio comunale. Si parte da una delibera espressa dal consiglio comunale nel giugno 2016 con la quale Piazza Europa approvò il piano di assestamento forestale per quelle che sono le proprietà comunale. Individuati, in questo contesto, alcuni interventi prioritari di carattere selvicolturale e strutturale da eseguirsi nelle aree boschive, alle pendici del Monte Parodi e del Monte Castellana, volti a favorirne, in condizioni di sicurezza, la già considerevole frequentazione da parte dei residenti e turisti.



Decespugliamento della vegetazione infestante, avviamento all’alto fusto, diradamento e ripuliture selettive, bonifica fitosanitaria anche ai fini di prevenire il rischio rappresentato dall’insorgenza di incendi: questi a sommi capi gli interventi che verranno realizzati. Per quel che riguarda invece gli interventi strutturali, il Comune della Spezia ha in programma il ripristino e/o sostituzione delle strutture riguardanti sette aree “pic-nic” prossime alle zone d’intervento di selvicoltura e la contestuale installazione di bacheche informative con l'ovvia necessità di intevenire anche sulla manutenzione di tratti dei sentieri presenti in loco. E' stato lo studio associato di Maggiari G. e Simonelli R. a ideare il progetto definitivo con l’inserimento del progetto medesimo nel programma di sviluppo rurale della Regione Liguria 2014-2020. Un anno fa la Regione Liguria ammise il finanziamento in quota parte e a dicembre 2018 lo studio è stato incaricato di redigere anche il progetto esecutivo e della direzione-lavori.



Il progetto esecutivo, redatto nel marzo 2019, è stato approvato per l’importo di € 367.061,65. Sulla base di avviso d’indagine di mercato sono state individuate, mediante sorteggio, le quindici ditte da invitarsi alla successiva gara

d’appalto, così come si evince dal verbale emesso in data 20 giugno. Alla successiva nuova gara hanno infine partecipato tre ditte: l’offerta economica migliore è risultata essere quella presentata dalla ditta biellese Paoletto F.lli S.r.L.