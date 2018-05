Assegnate le borse di studio agli allievi meritevoli

La premiazione in occasione del raduno annuale dell'Associazione ex allievi Istituto Tecnico Nautico “Nazario Sauro”.

La Spezia - Domani Porto Lotti ospita il XXXVI Raduno annuale dell’Associazione ex Allievi dell’Istituto Tecnico Nautico “Nazario Sauro” della Spezia, iniziativa patrocinata da Comune della Spezia e Regione Liguria. Com’è ormai consolidata tradizione il raduno si concluderà con l’assegnazione di alcune borse di studio ad allievi meritevoli segnalati dalla scuola offerte da Comune della Spezia; Associazione ex Allievi; Associazione Spedizionieri e Agenti Marittimi della Spezia; C. P. Comunicazione; Sindacato Cisal La Spezia; Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina. A presentare il programma del raduno sono stati, questa mattina, l’assessore all’Istruzione Giulia Giorgi, alla presenza dei rappresentanti dell’Associazione ex Allievi: il Presidente Eugenio La Maestra, Franco Bardelli (Cisal), il signor Falotico in rappresentanza di ANAIM (Associazione Nazionale Arditi Incursori Marina) e Cristina Pennini, presidente CP Comunicazione. Con loro una rappresentanza dell’Istituto Tecnico Nautico “Nazario Sauro”.



L’assegnazione delle borse di studio viene effettuata dagli enti donatori a testimonianza del loro legame con il mare, e con chi i futuri marittimi ha l’onere di formare. Onere che vede davanti a sé sfide epocali derivanti dall’arrivo del 4.0 nel mondo dello shipping, non fosse altro che per l’ormai prossima introduzione sul mercato delle navi senza equipaggio; con tutto ciò che ne conseguirà in termini di gestione dei mezzi in tempo reale, di manutenzioni da programmare e di nuove prescrizioni di sicurezza della navigazione da implementare. Tutte attività che renderanno necessaria la preparazione di nuove figure professionali di alto e qualificato profilo. Da pensare subito se si vorrà restare al passo con i tempi.



L’Associazione ex Allievi, nata nel 1997, si prefigge lo scopo di promuovere e attuare iniziative sociali a favore degli studenti dell’Istituto Capellini - Sauro indirizzo trasporti e logistica. Istituzione scolastica che ha sostituito l’Istituto Tecnico Nautico; assistere, per quanto possibile, i neo diplomati ad inserirsi nel modo del lavoro; collaborare con l’Istituzione scolastica nella formazione degli allievi mediante l’apporto delle esperienze professionali maturate degli Associati e promuovendo conferenze e altre attività affini alle professioni del mare.