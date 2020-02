Assaggiatori di vino, Onav lancia un nuovo corso

La Spezia - Onav LA Spezia apre le iscrizioni per il nuovo corso di degustazione per assaggiatori di vino.

Il corso sarà strutturato in 14 lezioni che si terranno tutti i lunedì (dalle 20.30 alle 22.30 circa a partire dal 24 febbraio sino al 25 maggio 2020, presso la sala polifunzionale del Frantoio Lucchi e Guastalli località Vincinella 13 Santo Stefano Magra (SP). Ogni lezione comprenderà una prima parte teorica ed una seconda parte pratica con degustazione guidata di almeno quattro vini. Al termine del corso, dopo un esame finale, verrà rilasciata la "Patente di assaggiatore di Vino", titolo riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563) che permetterà l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Assaggiatori. Le lezioni saranno tenute da Enologi, Tecnici e Docenti abilitati ONAV.



La quota di partecipazione è fissata in:

? 450€ per i non soci (cioè 380 € per il corso + 70 € iscrizione ONAV) ?

420€ i non soci under 23 (cioè 380 € per il corso + 40 € iscrizione ONAV) ?

380€ per i soci ONAV

La quota comprende:

- l'iscrizione annuale all'ONAV per l’anno 2020

- il testo didattico Manuale dell’Assaggiatore

- la valigetta con 6 bicchieri da degustazione a norma ISO

- tutte le lezioni e le degustazioni del corso -

l'esame finale - consegna del diploma con visita ad una cantina

- l’abbonamento annuale alla rivista ufficiale “L’Assaggiatore” (inviata direttamente al proprio recapito)

- Accesso a Guida online ONAV – Prosit

- Tessera personalizzata Il numero di partecipanti e fissato in un minimo di 25 ed un massimo di 40 persone.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTARE: ONAV - Sezione di La Spezia Francesco Petacco - Delegato Provinciale E.mail: francesco.petacco@gmail.com cell. 3407619755