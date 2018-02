Asl risponde a Nursind: "Tutti i dipendenti avvertiti in maniera regolare, nessun caos"

La Spezia - “Non corrisponde a verità l’affermazione di avere omesso di comunicare i contingenti minimi, poiché è stata inviata dall’azienda la comunicazione alle organizzazioni sindacali, nonché informato i dipendenti interessati; l’accordo sindacale, recepito con Delibera numero 1029 del 3 novembre 2005, al riguardo non precisa univoche modalità di comunicazione”. L'Asl 5 spezzino risponde così alle dichiarazioni di ieri del sindacato Nursind che denunciava una situazione caotica, sia per le coperture dei turni che per le comunicazioni ai dipendenti, in vista dello sciopero del 23 febbraio.



In una nota Asl prosegue: “E’ errata anche l’affermazione per la quale sarebbe stato contingentato tutto il personale infermieristico degli ambulatori: si precisa infatti che in una parte del documento inviato, è erroneamente comparsa – per puro errore informatico – la lista nella quale sono stati messi insieme due elenchi: quello che costituiva realmente i contingenti minimi, e quello del personale assegnato ordinariamente; pertanto si è provveduto a effettuare una nuova comunicazione aggiornata”.



La struttura Professioni Sanitarie dell’Asl5 “Spezzino” nella nota precisa che: “Si è provveduto, laddove possibile, alla sostituzione del personale che ha espresso la volontà di aderire allo sciopero.L’Azienda assicurerà, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Si avverte, pertanto, l’utenza che nei servizi non essenziali si potranno verificare eventuali disservizi”.