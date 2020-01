Asl organizza incontri dedicati di accompagnamento alla nascita

La Spezia - Venerdì 31 gennaio dalle 14.30 alle 16.45 presso la Sala Multimediale Asl5 (via XXIV Maggio 143 La Spezia, con entrata ad angolo sin. rispetto all’ingresso principale dell’aula) per il secondo anno riprenderà una nuova serie di incontri rivolti alle coppie in attesa, organizzato da un équipe integrata costituita da Infermieri ed Ostetriche dei Reparti di Ostetricia e Neonatologia del Presidio Ospedaliero Sant'Andrea della Spezia insieme alle Ostetriche dei Consultori della Spezia e Sarzana. Durante gli incontri, che avranno una cadenza mensile, (presso i Consultori è possibile trovare la Brochure con le informazioni complete) il gruppo di lavoro fornirà alle coppie in attesa di un figlio la possibilità di

effettuare una scelta consapevole sul luogo del parto, venendo a conoscenza di quanto i servizi ospedalieri e territoriali propongono alle neo mamme.



Si sottolinea che, con questa “offerta” alla popolazione, non si sostituirà a quella prevista e consolidata durante il “Percorso Nascita” che da anni viene attuato nei due Consultori Aziendali, ma tale proposta si inserirà nel progetto che fa parte dell’assistenza prenatale. Creando una nuova occasione di incontro con mamme e papà, Asl5 vuole offrire un ulteriore sostegno alle donne, ai loro partner e alle loro famiglie, per fornire strumenti adeguati che permettano di compiere scelte informate, basate sui propri bisogni e valori. Gli incontri saranno anche un momento di confronto con le altre famiglie che stanno vivendo la stessa esperienza. La frequenza è completamente gratuita.



Per informazioni e prenotazioni dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30: Consultorio di La Spezia Tel. 0187/534755, Consultorio di Sarzana Tel. 0187/604635 - 604701, Azienda Sociosanitaria Ligure 5 www.asl5.liguria.it.