Asl ha assunto 45 figure sanitarie sino a fine anno

La Spezia - Una pezza, almeno sino al 31 dicembre prossimo. E' quella che ha messo la Asl 5 nelle ultime settimane sulla gigantesca falla della cronica carenza di personale nell'organico sanitario spezzino, in particolare per potenziare l'assistenza territoriale.

Nel corso del mese di ottobre e delle prime tre settimane di novembre (con la sola eccezione di una assunzione il 16 settembre) l'azienda sanitaria ha infatti assunto 45 figure sanitarie, andando così a rafforzare i distretti sociosanitari e svariati servizi territoriali.

Nello specifico sono stati assunti, con contratti a tempo determinato sino al 31 dicembre 2020: 3 psicologi, 1 educatore sociosanitario, 2 terapeuti neuropsicomotori, 3 educatori socio pedagogici, 2 logopedisti, 2 educatori sociosanitari, 5 medici, 1 assistente sociale, 14 operatori tecnici, 1 veterinario, 4 Oss, 3 ostetriche, 3 tecnici della prevenzione e 1 infermiere pediatrico.



La spesa prevista per le mensilità delle figure professionali assunte è pari a 511.565 euro ed è finanziata con le risorse previste dalla delibera regionale 705 del 5 agosto scorso, atto che prevede l'adozione del Piano di potenziamento dell'assistenza territoriale della Regione Liguria.

Il Piano, nella sua totalità, prevede: il rafforzamento del sistema di sorveglianza territoriale SARS-Cov-2, il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, personale infermieristico, personale per il potenziamento delle attività dei GSAT/USCA, personale - assistenti sociali, personale infermieristico presso i Medici di Medicina Generale, realizzazione della Centrale regionale territoriale, attività dei Servizi Territoriali per la ripresa delle attività scolastiche, sorveglianza attiva e monitoraggio presso le Strutture residenziali sociosanitarie e una azione di potenziamento dei Dipartimenti di Prevenzione.