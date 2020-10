Asl 5, sciopero nazionale il 23 ottobre: disservizi possibili

L’azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi.

La Spezia - Sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati la giornata del 23 ottobre 2020 (intera giornata), proclamato dall’Associazione Sindacale CUB, cui hanno aderito: CUB Sanità, CUB Pubblico Impiego e CUB Trasporti. Ai sensi della legge n° 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni Asl 5 informa la cittadinanza che il

Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che l’Associazione Sindacale CUB ha proclamato per l’intera giornata del 23 ottobre 2020 lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero riguarda pertanto anche le Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni sanitarie, Professionale, Tecnica, Amministrativa ed il Comparto, nonché i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale.



L’azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze, per ridurre il più possibile eventuali disagi alla popolazione. Si avverte, pertanto, l’utenza che nei servizi non essenziali si potranno verificare eventuali disservizi.