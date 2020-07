Asl 5 in commissione: "Attesa una ripresa, non abbassiamo la guardia"

La Spezia - I numeri del coronavirus in provincia rimangono bassi, nonostante la leggera ripresa dei nuovi contagi, e la commissione consiliare Sanità presieduta da Marco Frascatore ha potuto finalmente confrontarsi con dei rappresentanti di Asl 5. Mino Orlandi e Giorgio Ferrari, rispettivamente direttore del dipartimento di Prevenzione e responsabile dell'Area chirurgica della Asl 5, si sono presentanti davanti alla webcam oggi pomeriggio e hanno raccontato la loro esperienza all'interno della cabina di regia che ha gestito l'emergenza Covid-19 in provincia e che continua a operare per azzerare la presenza del virus e predisporre tutte le condizioni per non farsi trovare impreparati di fronte a una eventuale recrudescenza dell'epidemia.



"Tutte le decisioni prese, anche nei momenti di maggiore incertezza, sono state basate su evidenze scientifiche. Per 40 giorni la cabina di regia ha applicato direttive che arrivavano dall'Istituto superiore di sanità e da Alisa, cambiando le linee guida anche di giorno in giorno. Abbiamo dovuto modificare molte volte i nostri comportamenti, mentre i casi da gestire sono passati rapidamente da 22 a 150. E sino alla fine di marzo non disponevamo di un laboratorio sul territorio, ma dovevamo far conto su quello di Genova". In pochi secondi di memorie la mente è corsa ai momenti più drammatici dell'epidemia, quando alle notizie drammatiche provenienti da tutto il Nord Italia si sommava una inedita condizione di isolamento sociale, quasi che ognuno si trovasse ad affrontare un nuovo mondo da solo.

Ma il peggio è alle spalle e i due dirigenti di Asl 5, interrogati da Frascatore sulla situazione attuale, sono passati a parlare del loro impegno odierno.

"Il decremento delle ultime settimane è stato forte e ora stiamo puntando soprattutto alla rapidità di intervento quando viene scoperto un caso. Con la ripresa delle attività e dei voli ci aspettiamo un aumento dei nuovi casi come confermato dalle notizie di stampa relative a contagi a carico di chi si muove per lavoro o rientra da Paesi in cui il rischio è più elevato. Nel mentre - hanno detto Orlandi e Ferrari - giugno è trascorso con pochissimi decessi e il numero dei ricoveri si è drasticamente ridotto. Il Falcomatà è vuoto, ci sono 6 positivi a casa e 5 in ospedale e solamente e solamente un cittadino extracomunitario in Terapia intensiva a Genova. Nelle Rsa non ci sono contagi e abbiamo in sorveglianza 52 persone provenienti dall'estero. Ricordiamo che in aprile erano anche 600. Ma non bisogna abbassare la guardia e continuare a curare al massimo l'igiene delle mani e a indossare le mascherine quando necessario. In ospedale sono stati introdotti termoscanner agli ingressi e sono stati adottati protocolli diagnostici, oltre ad aver creato reparti "buffer" dove i pazienti rimangono in attesa dell'esito dei tamponi. Nel frattempo sono riprese alcune delle attività cliniche e diagnostiche che erano state sospese".



Le domande dei commissari Federica Pecunia, Jessica De Muro e Roberto Centi hanno portato a chiarire che stanno ripartendo le visite dei parenti all'interno delle Rsa, che le commissioni patenti annunceranno presto la data di ritorno all'attività e che per le vaccinazioni si cercano locali idonei anche perché aumenterà l'offerta vaccinale.

"La fine dell'emergenza acuta comporta una riorganizzazione dal punto di vista strutturale e organizzativo, con un importante apporto da parte dei medici di famiglia anche per far fronte alle carenze di organico", hanno spiegato i due medici.

Tra le novità c'è un portale online predisposto da Alisa per tutti gli interessati dove confluiranno tutte le richieste di tamponi da parte del personale sanitario e dei servizi pubblici, comprese le forze dell'ordine, per smistare i Gsat e le squadre tamponi in caso di urgenza di intervento. L'esperienza delle settimane più nere ha insegnato che bisogna creare una rete più capillare e snella possibile.

"La sanità territoriale si è confermata più strutturata di quella del resto della Liguria. Abbiamo incrementato il numero di posti letto in Terapia intensiva e abbiamo inviato un progetto per una eventuale ripresa della Fase 1 che prevede il San Bartolomeo come ospedale tendenzialmente Covid e il Sant'Andrea come struttura tendenzialmente Covid free. E' stato potenziato il laboratorio sia per i tamponi che per i test sierologici, che saranno somministrati ai dipendenti di servizi essenziali.



Orlandi e Ferrari hanno ricordato che ci possono essere state defaillances, ma che ci sono anche state persone che hanno lavorato tre mesi senza staccare un solo giorno.

"Non è stato piacevole chiedere sacrifici ed essere così rigidi su disposizioni che venivano modificate nel giro di pochi giorni: è stata una sofferenza, ma abbiamo contenuto il rischio per gli operatori rispetto ad altre zone del resto d'Italia. Come dice il commissario: nulla sarà più come prima del Covid".



Umberto Costantini ha chiesto quanto ci sia di vero nelle critiche ad Alisa, mentre Emanuele Corbani è ritornato sul tema delle prenotazioni del Cup, da rendere più semplici.

Tanto Orlandi quanto Ferrari hanno visto in Alisa un elemento di governo centralizzato di una situazione del tutto nuova e hanno valutato che questa esperienza modificherà il rapporto tra le Asl e Alisa.

Sui Cup i problemi sono quelli di chi non ha potuto prendere appuntamento e di chi era già in lista, ma si stima che nel giro di 12/13 settimane si tornerà a non avere arretrati.

In parallelo c'è stato un calo degli accessi al Pronto soccorso pari al 70 per cento: "Per settimane sono arrivati solo malati di Covid o presunti tali. Per alcune patologie come quelle traumatiche causate dagli incidenti, la spiegazione è semplice, ma per quelle cardiache e gastriche no. Forse occorre un nuovo approccio alla sanità. Per un ricorso più adeguato alle cure del Pronto soccorso.



"Ci sono stati diversi protocolli emessi dal governo e da Alisa - hanno spiegato Orlandi e Ferrari rispondendo a Fabio Cenerini - e le differenze tra i territori erano dovute soprattutto all'organizzazione. L'atteggiamento centralistico era necessario perché si fronteggiava una malattia sconosciuta e le differenziazioni sono state fatte in base all'evoluzione della pandemia. Per lo Spezzino ha giovato il fatto di essere una piccola realtà e di conoscersi bene all'interno degli organismi gestionali e operativi".

Replicando alle domande di Federica Paita i due dottori hanno dichiarato che "ci saranno certamente nuove casistiche simili: è la biologia legata allo spostamento globale delle merci e delle persone. Ma gli organismi internazionali, quelli sanitari e quelli economici, terranno conto di quanto accaduto". In Asl 5 "le scorte di Dpi saranno certamente maggiori rispetto a prima. Questa pandemia alta infettività, ma scarsa mortalità. Dobbiamo prepararci a epidemie anche più aggressive, anche se meno diffuse".

Sauro Manucci è tornato sulle prestazioni cliniche bloccate e ha riferito che ad alcuni è stato consigliato di presentarsi al Pronto soccorso per essere ricoverato.

"Ci sono codici di priorità e il 40 per cento dei pazienti che dovessero essere chiamati per gli interventi previsti avrebbe titubanze e preferirebbe spostare in avanti la data. Stiamo introducendo nuovamente i casi clinici. I casi singoli non li conosciamo, ma non è prassi accettabile quella di presentarsi al Pronto soccorso per essere operati".



Nel mezzo di uno scambio di visioni più politiche che tecniche tra Pecunia, Cenerini, Caratozzolo e Costantini, la consigliera De Muro ha domandato se i test sierologici saranno svolti anche sul personale sanitario in appalto. "I sierologici saranno per tutti, i tamponi ora hanno meno senso: serve conoscere quali sono gli asintomatici e si può fare con test che costano meno.

Centi, vice presidente della commissione, ha ripreso la parola per sapere da due tecnici quali siano le carenze maggiori della sanità spezzina: "Ci manca l'ospedale e ci manca il personale", hanno risposto secchi Orlandi e Ferrari, che hanno aggiunto: "La pandemia ha messo a nudo le criticità del sistema sanitario: serve un approccio non divisionista tra ospedali e territorio, come invece avviene altrove".



Infine i due medici hanno incassato i ringraziamenti di Patrizia Saccone, in rappresentanza di tutto il personale, "nonostante queste due gravi carenze", e dell'assessore alla Salute Gianmarco Medusei che ha sottolineato l'importanza della sanità territoriale e della prevenzione.