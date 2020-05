Asl 5, in arrivo un macchinario da 300 tamponi al giorno

La Spezia - Asl 5 affitta due macchinari di ultima generazione per la diagnostica legata all'emergenza Covid-19. Sono di ieri, infatti, le determinazioni con le quali l'azienda sanitaria spezzina prende a noleggio per un periodo di sei mesi, rinnovabile di altri sei, di un apparecchio per processare circa 300 tamponi Covid-19 al giorno e un macchinario automatizzato per l'identificazione di anticorpi (tipo Igg e Igm).



La ricerca della prima apparecchiatura prende il via dalla comunicazione con la quale il 26 marzo scorso il dottor Enrico Battolla, direttore della struttura complessa di Patologia clinica, evidenziava la necessità di dotare la struttura di un ulteriore apparecchio, più performante e rispondente alle necessità emergenziali della Asl, ovvero refertare circa 300 tamponi al giorno, rispetto alla dotazione precedente all'emergenza, capace di processare all'incirca 20 tamponi al giorno per la ricerca virale.

Pochi giorni dopo, il 31 marzo, Alisa aggiudicava alla ditta Abbott la manifestazione di interesse relativa alla fornitura di "un service composto da apparecchio a canone di noleggio e acquisto di consumabili per la determinazione di sistemi diagnostici per la identificazione di coronavirus" per un periodo di sei mesi.

Il 2 aprile Asl aderiva alla manifestazione di interesse e in seguito approvava la spesa presunta di 170.190 euro, comprensiva di Iva.

Con l'atto di ieri, infine, è stato approvato il contratto di fornitura.

Con un tempismo disarmante le agenzie di stampa internazionali hanno diramato proprio ieri la notizia relativa a uno studio della New York University che mette in dubbio l'accuratezza dei test rapidi "Id Now" di Abbott diagnostics per i tamponi. Stando a quanto appreso, però, si tratterebbe di un sistema non disponibile in Europa - e quindi non si tratterebbe di quello noleggiato da Asl 5 - e l'azienda inoltre ha contestato l'esito della ricerca della Nyu (pubblicata su BioRxiv, un server dove i ricercatori pubblicano il loro lavoro che deve poi essere analizzato da altri scienziati) sostenendo che i test non sono stati effettuati in modo appropriato e che la percentuale dei falsi negativi non supera lo 0,02 per cento.



Intanto, sempre ieri, l'azienda sanitaria spezzina ha determinato l'approvazione del contratto di fornitura di un macchinario per rispondere all'esigenza dell'avvio del progetto regionale di monitoraggio dei lavoratori sanitari per la ricerca su siero di anticorpi Covid, come comunicato dal dottor Battolla il 23 marzo scorso.

Inizialmente la fornitura era stata affidata a Pantec srl sino al 31 luglio prossimo, ma il 20 aprile scorso la ditta comunicava l'impossibilità, di rispettare i termini contrattuali (5 giorni lavorativi dalla stipula dell'ordinativo di fornitura) sull'installazione dell'analizzatore in chemiluminescenza iFlash 1800.

Come da contratto l'appalto è passato al secondo classificato nella manifestazione di interesse e quindi sarà la Società Medical Systems Spa a fornire "un service composto da apparecchio in comodato d'uso e acquisto di consumabili per l'identificazione di anticorpi (sia di tipo Igm sia di tipo Igg) diretti verso il virus Sars-Cov-2 per una spesa presunta di 197.103,20 euro comprensiva di Iva.