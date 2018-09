Asilo Via Leopardi, variante al progetto per sopraggiunte criticità

La Spezia - A seguito della procedura negoziata, l'appalto di esecuzione dei lavori di adeguamento dell'asilo nido di Via Leopardi a Mazzetta, alla normativa di prevenzione incendi, il Comune della Spezia ha affidato alla ditta Marbel Impianti, in avvalimento con l'Edilizia Cuccinelli Torino srl, impresa ausiliaria sostituita successivamente dalla ditta Mugurel Constantin Dedu. Il prezzo contrattuale ammonta a circa 93mila euro. In corso d'opera sono infatti emerse circostanze di fatto impreviste e non prevedibili in sede di stesura progettuale poichè dalla demolizione del contro soffitto è emerso uno strato di lana di roccia da asportare e un impianto elettrico decisamente non a norma e quindi da sostituire. Le nuove criticità pertanto hanno imposta la stesura di una perizia di variante comprensiva di migliorie edili ed impiantistiche.