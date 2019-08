Asili nido, nello Spezzino posti sotto la media nazionale

La Spezia - Negli asili nido italiani c’è posto per un bambino su quattro. Lo riferisce, dati Istat alla mano, Infodata – IlSole24Ore. In particolare i numeri, riferiti all'anno scolastico 2016/17, dicono che le strutture possono accogliere il 24 per cento dei fanciulli sotto i tre anni. “Un dato lontano dall’obiettivo europeo, che chiede ai Paesi membri che nei nidi ci sia spazio almeno per un terzo della popolazione di riferimento”, spiegano dal massimo quotidiano economico italiano. Certo, il 24 per cento è il dato medio nazionale: ogni territorio ha una sua storia, una sua situazione. Il Nord va generalmente meglio del Centrosud. Ed è la provincia di Gorizia, che ha spazio per il 29,7% dei bambini, a segnare il record positivo, mentre la prestazione peggiore la si registrava a Caserta, dove i nidi garantiscono un posto ad appena lo 0,3 per cento degli infanti.



Tutte e quattro le province liguri risultano essere sotto la media nazionale: gli asili nido genovesi possono accogliere il 15.2 per cento dei mini cittadini, seguiti da quelli di Imperia (12.5), dello Spezzino (12.3) e del Savonese (9.2). La Spezia e provincia, dice il dato Istat 2016/17, fa peggio dei vicini di Massa Carrara, dove gli asili nido risultano in grado di accogliere il 17 per cento della popolazione infantile. I numeri Istat 2016/17 segnalano altresì come nello Spezzino sia economicamente a carico delle famiglie il 21 per cento del costo del servizio, le cui tariffe sono state ridotte di circa il 20%, nel capoluogo, a partire dal 2017. La provincia in cui c'è 'fetta' maggiore a carico delle famiglie è quella di Cuneo (40 per cento), mentre a Vibo Valentia, in Calabria, i genitori pagano appena il 2,5 per cento del costo del servizio.