Asfaltatura San Venerio, i lavori sono in partenza

La Spezia - L’assessorato ai lavori pubblici del Comune della Spezia informa che il prossimo 3 giugno partiranno i lavori di asfaltatura di via San Venerio. I lavori inizieranno in corrispondenza della chiesa di San Venerio dove saranno demolite le lastre in arenaria su carreggiata e sostituite con asfalto e proseguiranno a scendere verso Via Sarzana con fresature ed asfaltatura nei tratti maggiormente deteriorati.



Nel tratto coincidente con il paese di San Venerio (dalla chiesa all'Azienda Trivelloni circa) per lo svolgimento dell’intervento sarà adottato il divieto di transito per tutti i mezzi dalle 8 alle 19 per quasi tutta la prima settimana di lavori. Successivamente sarà adottato prevalentemente il senso unico alternato con movieri/semafori, fatto salvo specifiche necessità di chiusura che potrebbero verificarsi anche nel tratto successivo che saranno preventivamente comunicate.



Si tratta di lavori necessari che creeranno qualche inevitabile disagio alla circolazione ed ai cittadini ma che al termine miglioreranno sensibilmente il manto stradale eliminando buche e avvallamenti rendendo la via d’accesso al borgo più sicura e il percorso più confortevole.