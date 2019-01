Artigianato ed esterni da sogno nel nuovo Show Room Arquati

Taglio del nastro nella nuova sede di Via Agretti: "Noi nasciamo da un percorso artigiano, dietro c'è manualità e passione".

La Spezia - Un laboratorio in vista e il meglio che si possa volere per le rifiniture degli esterni della propria casa. Un concetto semplice, portato avanti da sapienti mani artigiane che sposano il concept che unisce design, eleganza e stile. Tutto questo è il nuovo Show Room Arquati che proprio questa sera ha festeggiato l'apertura nella sede di Via Agretti alla Spezia.

Tende da interni ed esterni, pergolati su misura per soddisfare i gusti anche più esigenti il tutto decorato da viste mozzafiato con immagini che richiamano il territorio spezzino con i suoi scorci unici.

A fare gli onori di casa è Andrea Argiolas legale rappresentante dell'azienda Show Room Arquati srl. "Abbiamo realizzato un'esposizione del mondo dell'outdoor quindi tutto ciò che riguarda le pergole e le strutture da esterni per vivere al meglio il proprio giardino e la terrazza - ha spiegato Argiolas -. Non solo per la casa ma anche per la propria attività commerciale: dalle tende ai dehors per sfruttare al meglio gli spazi esterni".

"Il nostro laboratorio è in vista - ha proseguito Argiolas - perché realizzando anche le tende da interno abbiamo in mostra oltre 700 sciarpe di tessuto e siamo molto legati all'idea che il cliente possa vedere che le realizziamo noi. Noi nasciamo da un percorso artigiano, dietro c'è manualità e passione. Siamo nel mercato dal 2000 e la maggior parte di noi lavora in questo settore da oltre vent'anni. Quattro anni fa abbiamo iniziato a lavorare con Arquati e siamo arrivati fino a qui".



"Uno dei punti di forza di questo show room è lo spazio esterno - ha aggiunto Argiolas - ed è costituito da una pergola bioclimatica: un struttura in alluminio dotata di lamelle che si orientano di 180° per regolare la luce e le gronde. E' molto resistente al vento e in base alle misure ognuno può costruirsi uno spazio da vivere in tutte le stagioni. La pergola è uno dei prodotti più richiesti proprio perché riesce a offrire uno spazio, intimo e accogliente in base alle proprie esigenze".



Lo Show Room Arquati di Via Arquati è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.