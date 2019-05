Arte mette in vendita e affitto dodici locali commerciali in città

La Spezia - Via alla vendita di dodici unità immobiliari di proprietà di Arte La Spezia, azienda territoriale per l’edilizia guidata dall’architetto Marco Tognetti, che ha per questo indetto un’asta pubblica. I locali a uso commerciale si trovano nel comune della Spezia: tre in Viale Italia, quattro in Corso Nazionale, due in Via XXIV Maggio, uno in via Parma, uno in Via Pozzuolo e uno in Via Puccini. I locali, tutti situati al piano terra dei diversi edifici, hanno superfici variabili dai 18 ai 347 metri quadri e possono essere classificati in due tipologie: locali per cui è prevista la vendita con base d’asta e in alternativa la locazione, sempre con un’offerta minima di partenza. I prezzi-base d’acquisto varieranno da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 310 mila euro. Per quanto concerne invece le possibili locazioni i prezzi si intenderanno compresi tra 50 euro e 1.100 euro; locali esclusivamente da affittare con basi d’asta in locazione mensile comprese tra i 100 ai 1.500 euro in relazione alle dimensioni delle unità commerciali.



Il lotto relativo agli immobili contigui di Viale Italia 43-51, per una superficie complessiva di 347 metri quadrati, verrà posto in vendita, sia unitariamente, sia suddiviso in due locali, uno di 240 metri quadri e l’altro di 107 metri quadri. Arte La Spezia darà priorità alle offerte che prevedranno l’acquisto dell’intero lotto commerciale. L’asta pubblica, aperta a privati e società, si terrà giovedì 13 giugno 2019 alle 9 presso gli uffici dell’azienda in Via XXIV Maggio 365, alla Spezia. Offerte di acquisto o di locazione potranno essere presentate sino alle 12 del giorno che precede l’asta. L’aggiudicazione degli immobili avverrà al miglior offerente. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata secondo le modalità indicate nel bando consultabile sul sito dell’azienda raggungibile qui.



Il privato o le società che desiderano partecipare all’asta per l’esclusivo acquisto dell’immobile dovranno versare depositi cauzionali di garanzia delle proprie offerte pari al 10% delle basi d’asta indicate nel bando. Mentre, per quanto riguarda il futuro locatario, all’atto dell’aggiudicazione dovrà versare un deposito cauzionale pari a due mensilità di canone, secondo le modalità precisate dall’Azienda. Le unità immobiliari potranno essere visitate sabato 1 giugno scegliendo tra gli orari specificati nel bando oppure contattando l’Ufficio Patrimonio di Arte La Spezia.