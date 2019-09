Art Park, il nuovo Allende aprirà i battenti per l'estate 2020

La Spezia - E' previsto per l'inizio della prossima stagione estiva l'inizio della nuova era per l'area del Centro Allende, che il Comune ha affidato in concessione ad Art Park per un periodo di 12 anni prorogabili di altri sei. L'assegnazione del bando è avvenuta nelle scorse settimane e la consigliera comunale Jessica De Muro ha chiesto che si riunisse la commissione Cultura per conoscere i dettagli dell'iter amministrativo seguito dall'amministrazione e quelli del progetto vincitore.



"I filoni di attività della struttura - ha spiegato ai commissari Leonardo Pischedda per conto di Art Park - saranno quattro. Cultura e intrattenimento, sia in inverno che in estate, saranno uno dei punti fermi, anche con la ricerca di finanziamenti per eventi di grande portata. Ci saranno spazi di coworking digitale legato al settore turistico, un'attività di cui si occuperà Nana bianca. Grande attenzione sarà dedicata al turismo esperienziale: abbiamo pensato a un luogo di incontro tra l'offerta del territorio e la domanda, come se fossimo nel caffè di una stazione dalla quale si parte alla scoperta di luoghi e servizi ricreativi. Ci sarà lo spazio dedicato al food and beverage, con prodotti locali che saranno serviti con il coinvolgimento di esercenti del territorio. Infine ci rivolgeremo a bambini e famiglie, ai quali proporre sevizi come kinder garden e laboratori".



Sollecitato dalle domande dei commissari Pischedda ha spiegato che la nascita di una nuova società è stata una precisa scelta per consentire di muoversi con maggiore autonomia, mantenendo però il sostrato di esperienze delle realtà che la compongono: Nana bianca (uno degli incubatori di start up migliori d'Europa - Ndr) e Artificio 23 (agenzia spezzina di spettacolo - Ndr). La società renderà poi conto di quello che sarà fatto".

"Il bando - ha aggiunto il dirigente Massimo Curletto - era votato alla valutazione progetto. La società è stata costituita ad hoc, ma si conosce la storia di chi la compone".



"Ricordiamo che siamo arrivati a questo bando partendo da uno spazio poco sfruttato e in condizioni non più ottimali. Abbiamo lanciato una manifestazione di interesse - ha proseguito l'assessore al Patrimonio, Manuela Gagliardi - per capire quale potesse essere l'utilizzo migliore per quel luogo, che vedevamo come uno spazio per la città e al contempo una porta per i turisti. Hanno partecipato sei progetti diversi e ha vinto quello che per la commissione è risultato essere il migliore, quello che più di tutti coniuga le esigenze di cui era avvertito un maggiore bisogno".



Gli architetti Mario Manfroni e Patrizia Burlando hanno spiegato che i lavori di ristrutturazione saranno coordinati con il Comune, committente della concessione, e che dovranno essere valutati i tempi del confronto con la Soprintendenza per quel che riguarda le modifiche alla struttura e all'area esterna.

"Gli esterni sono vincolati - ha ricordato Burlando - mentre il progetto punta molto sulla sala centrale, che sarà una sorta di piazza aperta a diverse attività, e sulla connessione che intendiamo realizzare nella zona in cui oggi si trova il palco della sala conferenze. L'intenzione è quella di far vivere la struttura tutti i giorni dell'anno, all'interno d'inverno e tra fuori e dentro d'estate. Ci sarà inoltre uno spazio per tre o quattro attività autonome per il food".



Rispondendo a Guido Melley i progettisti e Pischedda hanno chiarito che l'importo previsto per i lavori sarà di oltre 500mila euro e che non ci saranno separazioni rispetto all'area giochi che si trova verso i giardini. "Il salone interno sarà ampliato rimuovendo il palco e ci saranno 10 giornate all'anno in cui gli spazzi saranno a disposizione del Comune, anche perché le attività di promozione che saranno svolte - ha illustrato Gagliardi - sono quelle che il Comune voleva in questa struttura".



La vicenda del ricordo al Tar relativo al progetto di un parcheggio interrato sollevata da Patrizia Saccone non dovrebbe incidere molto, visto che riguarderebbe maggiormente l'area giochi. Il presidente della commissione Marco Frascatore ha chiesto se è stato previsto il coinvolgimento di attività di street food.

"Sarà più garden food - ha replicato Pischedda - e sarà incentrato sulle eccellenze locali, cercheremo di coinvolgere i più bravi per ogni tipologia di prodotto".

Infine, mentre Massimo Caratozzolo domandava se fosse stata prevista una formula di intrattenimento simile alle Summer Nights del Brugnato Cinque Terre Outlet Village, Pischedda ha annunciato che servirebbero ingenti risorse e che l'attenzione sarà rivolta anche al pubblico proveniente dalle crociere con accordi con le compagnie per proporre spettacoli o eventi dedicati in orario pomeridiano.



Uno spazio e un progetto aperti a molteplici opportunità, dunque, che saranno illustrate con maggiore precisione il 14 e il 15 settembre, quando si svolgeranno una serie di incontri in cui Art Park spiegherà quali sono le idee in campo.