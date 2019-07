Arrivederci alla prossima estate con il campus del Canaletto

La Spezia - Venerdì pomeriggio, alla Spezia, il campus estivo dell’oratorio del Canaletto si è concluso con una grande festa all’insegna del divertimento, con un menù offerto da Fabio e Luisa del Mc Donald’s di Spezia, Massa e Sarzana per ben mille presenti. Per quattro settimane bambini e ragazzi, dall’ultimo anno di asilo sino alla prima media, si sono svagati tra gite settimanali, laboratori e tanto altro ... Il tema, “Bella storia”, nasceva da un'idea del parroco don Luigi Vegini: i ragazzi erano divisi in squadre, legate nel riferimento ai vari popoli originati dall'episodio biblico della Torre di Babele, diversi ma tutti derivanti da un unico punto d’inizio. Proprio da lì può iniziare una nuova storia, capace di vedere nelle differenze una ricchezza e non uno svantaggio. Dal 3 al 7 luglio, poi, don Luigi ha voluto stupire tutti ospitando nel campo da calcio un enorme gonfiabile che ricordava i "giochi senza frontiere", da attraversare con svariate prove. Anche l’oratorio salesiano di via Roma e quello di Rebocco sono stati accolti al Canaletto per passare un pomeriggio insieme. Ora l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre ci sarà un nuovo capitolo di questa "bella storia".