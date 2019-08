Arrivano le telecamere che leggono le targhe e svelano le magagne

La Spezia - Sono in arrivo le telecamere intelligenti, capaci di leggere le targhe delle auto e interfacciate con il database nazionale. Potranno così essere individuate vetture senza assicurazione o revisione, se non addirittura rubate, tra quelle che transiteranno nelle strade spezzine sulle quali saranno puntati gli occhi del "Grande fratello".

Il progetto, denominato “Città sicura – controllo integrato del territorio” rientra tra quelli finanziati dal “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” e ha quindi seguito le vicissitudini del blocco e dello sblocco delle risorse a disposizione.



Dopo oltre un anno dal lancio dell'iniziativa il percorso è così giunto alla fase della concretizzazione, con l'aggiudicazione dei lavori prevista dal progetto elaborato dagli uffici comunali alla ditta Fgs, che ha presentato un'offerta con ribasso del 44,72 per cento e dunque per una somma totale di 28.415 euro, Iva inclusa.