Arriva il libro dedicato alla sfilata del Palio

La Spezia - La pandemia ha reso necessario il rinvio del Palio del golfo, però le borgate e il Comitato non si sono fermati e hanno preparato per la città un libro speciale dedicato alla storia della sfilata. La presentazione si è tenuta questa mattina in streaming con Massimo Gianello, Francesco di Sarcina segretario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, l'assessore al Palio del Golfo Kristopher Casati e Ronerto Besana.

Il volume è stato ideato dallo stesso Besana con i testi di Riccardo Bonvicini e Chiara Tenca offre uno sguardo inedito e interessante sul mondo sia del palio che della sfilata.

Ne sono state realizzate circa mille copie e sarà distribuito in libreria al prezzo di 19.50 euro. Al suo interno, oltre alla storia e a curiosità inedite una raccolta di scatti realizzati sia da Besana che dalle borgate. Una storia di immagini, emozionanti in un anno il cui il palio non è mancato solo fisicamente. Fondazione Carispezia ha sostenuto con un contributo la realizzazione del volume per sottolineare la vicinanza alle Borgate e al Palio, un legame iniziato nel 2012 con il supporto alla tradizionale Sfilata, momento unico di aggregazione e partecipazione delle comunità dell’intero Golfo.

"L’idea era di valorizzare la sfilata e avrebbemmo voluto farlo con una mostra dedicata alla sfilata da inaugurare sotto Natale - ha dichiarato Massimo Gianello -. Speriamo che il prossimo appuntamento sia con il trofeo di San Giuseppe. In questo anno delicato ci è stata mostrata la vicinanza su più fronti".