Arriva il concorso per scuola dell'Infanzia e Primaria

La Spezia - La Flc Cgil della Spezia organizza un corso di preparazione per il concorso straordinario per la Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria.



Di seguito il calendario:



Giovedì 24 gennaio, “Progettazione attività didattica: esempi pratici con utilizzo TIC (es. Power Point), parte prima”, Dottor Andrea Cecchini;



Venerdì 25 gennaio, “Progettazione attività didattica: esempi pratici con utilizzo TIC (es. Power Point), parte seconda”, Dottor Andrea Cecchini;



Giovedì 31 gennaio, “La scuola dell'autonomia: ruoli, funzioni e responsabilità. La governance delle Istituzioni Scolastiche”, Dottoressa Sandra Fabiani;



Venerdì 1 febbraio, “Didattica inclusiva: quadro normativo disabilità e Bes”, Dottoressa Donatella Mezzani;



Mercoledì 6 febbraio, “Progettazione unità didattica di apprendimento: riferimenti, contesto, feedback”, Dottoressa Cinzia Vanni;



Venerdì 8 febbraio, “Gestione classe e strategie didattiche”, Dottor Fabrizio Rozzi;



Mercoledì 20 febbraio, “Lettura ragionata indicazioni nazionali scuola infanzia e primaria”, Dottoressa Maria Torre;



Giovedì 21 febbraio, “Storia della scuola: normativa”, Dottor Andrea Cecchini.



Il corso si svolgerà all'Auditorium dell'Istituito Cardarelli, sede Geometri Via Carducci 120, La Spezia - di fronte Megacine - dalle 17 alle 19. Il corso è gratuito per gli iscritti alla Flc Cgil e per chi si iscriverà. La quota per i non iscritti è 50 euro. Per iscrizioni: Uffici Flc Cgil, Camera del Lavoro, Via Bologna 9, dal lunedì al venerdì, il mattino dalle 8.30 alle 12:30 ed il pomeriggio dalle 15 alle 17; ed il primo giorno del corso alle ore 16 presso l'Istituto Cardarelli. Per info 0187 547260.