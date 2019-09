Arriva il bicchiere ecologico per la movida

La Spezia - Riutilizzabile, riciclabile e brandizzato. La Spezia abbraccia il progetto Les Glass, partito da Genova e presto nella movida di tutte le città italiane. L’idea nata in seno alla Confcommercio è semplice: un bicchiere in polipropilene che accompagna il consumatore nella sua serata tra i locali e che riesce a superare in un colpo solo sia il vetro che la plastica usa e getta.



“Siamo tra le prime cinque realtà in Italia a seguire questa strada - dice Filippo Lubrano, responsabile Confcommercio Giovani La Spezia -. L’utilizzatore finale riceve la su bevuta nel bicchiere ecologico a fronte di cauzione di un euro che vale tutta la serata e che gli verrà restituita quando restituirà il bicchiere stesso. Sì può utilizzare tra le 400 e le 500 volte, generando in meccanismo che permette di risparmiare tra 4mila e 5mila bicchieri a weekend secondo le stime. È un’iniziativa che fa bene all’ambiente e al portafoglio”.



E’ anche bello da vedere con la grafica, curata da Matteo Valle, che mette in fila alcuni dei monumenti più significativi della città: dal ponte Revel all’entrata dell’arsenale fino alla statua di Garibaldi. Per adesso hanno aderito al progetto i locali Glamour, De-Terminal, Loggia, Distrò, Skaletta, Origami, Bacchus e Trei Canti.



Tra gli ispiratori l’associazione La Piazza Comune. “Siamo un’associazione civica non legata a partiti - dice il presidente Milo Campagni -. Abbiamo la fortuna di non essere rappresentati nelle istituzioni quindi non abbiamo scadenze elettorali e possiamo pensare a progetti di lungo respiro. Grazie ai locali, senza i quali non saremmo riusciti a fare decollare questa idea. La movida potrà continuare a divertirsi producendo meno plastica”.



Forniti da un produttore spagnolo, sono disponibili in due taglie: da 50 e da 33 cl. La grafica è destinata a cambiare con il tempo perché l’idea è anche quella di farne un oggetto da collezione soprattutto per i turisti. L’intuizione si deve a una genovese: Marina Porotto. “È solo uno dei punti di un percorso che Confcommercio si è dato dall’anno scorso - sottolinea Gianfranco Bianchi, presidente Confcommercio La Spezia -. Vogliamo dare un segnale, ai consumatori e ai nostri associati, su un tema così importante come la sensibilità ambientale. Abbiamo bisogno di tutti. La plastica è il simbolo di una battaglia molto ampia. Crediamo che il futuro delle nostre imprese passi soprattutto attraverso a questo”.



ANDREA BONATTI