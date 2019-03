Arriva alla Spezia la proiezione di "In the Same Boat"

La Spezia - Giovedi 28 marzo alle 21.30 proiezione unica e straordinaria di "The Same Boat": Si tratta del film in cui alcuni tra i più autorevoli intellettuali e filosofi internazionali: Zygmunt Bauman, Serge Latouche, Pepe Mujica, e Tony Atkinson, Erik Brynjolfsson, Mariana Mazzucato e altri si interrogano sulle grandi trasformazioni in atto nelle economie avanzate e sull’impatto che tali trasformazioni potranno avere sul mercato del lavoro, sulla distribuzione del reddito e sui sistemi di sicurezza sociale.

"In the Same Boat" racconta di come l’umanità, per la prima volta nella storia, ha adottato un unico modello di quello che ritiene sia lo Sviluppo, un unico sistema per raggiungere quella che ritiene la felicità. L’Umanità oggi viaggia su una stessa barca, per l’appunto – ma sta attraversando una fase critica e le risposte che darà ad alcune domande fondamentali la porteranno ad un cambiamento radicale.Le nuove tecnologie potrebbero essere la chiave per vivere in un mondo migliore e più giusto? Ma se non ridirigiamo il timone di questo vascello, il futuro potrebbe essere molto minaccioso…

E poi c’è un’altra questione fondamentale, come sostieneZygmunt Bauman (il film contiene la sua ultima intervista filmata), da tenere a conto: se anche a livello mondiale riuscissimo a riorganizzarci e a far sì che le nostre vite non ruotino tutte attorno alla produzione, se riuscissimo insomma a rallentare il motore della nostra barca, poi… che cosa faremo? Saremo in grado di stare senza fare niente? Le risposte e i punti di vista qui si dividono. Da un lato c’è chi pensa che stabilire un salario universale minimo garantito e avere più tempo libero, rallenterebbe l’economia, salverebbe il pianeta dall’autodistruzione e ci consentirebbe di esprimerci al meglio come essere umani. Dall’altra chi invece crede – come Pepe Mujica – che senza prima un cambiamento culturale, educativo e personale trovare una nuova rotta sarà veramente complicato.

Il nostro è un mondo che vive di enormi paradossi. Siamo capaci di costruire ed ammassare enormi ricchezze, ma non sappiamo ridistribuirle al maggior numero di persone possibile.Eppure siamo all’alba di un nuovo mondo, un mondo dove mancherà il lavoro, un mondo che, se non saremo stati noi a rendere meno disuguale, segnerà sempre più profondi confini tra chi ha e chi non ha.Siamo di fronte ad una opportunità unica. Possiamo cambiare rotta. Sarebbe un bene per tutti. In fondo siamo sulla stessa barca.