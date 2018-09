Arredo urbano, manutenzione per fioriere e panchine

Al via la manutenzione straordinaria nelle Piazze Sant'Agostino e Bastione. Brogi: "Sono sicuro che vivere in un luogo ben tenuto favorirà la cultura del rispetto del patrimonio comune".

La Spezia - A partire dalla giornata di lunedì parte la manutenzione straordinaria di panchine e sei fioriere nelle centralissime piazze Bastione e Sant’Agostino, centro storico e pedonale cittadino. In particolar modo si tratta delle 14 panchine in legno e 6 fiorire che insistono proprio nelle due piazze.



Per effettuare le operazioni di manutenzione le panchine dovranno essere smontate e portate presso un centro specializzato. L’intervento sarà effettuato in due tranche, verranno infatti smontate 7 delle 14 sedute presenti per non lasciare le due piazze del tutto sguarnite. Una volta rigenerate le panchine saranno nuovamente posizionate e ritirate le restanti.



Per quanto riguarda le fiorire, invece, l’intervento sarà effettuato sul posto nell’arco di una giornata. L’impegno di spesa per l’Amministrazione ammonta ad euro 13.5554,20. “Era da molto tempo, forse dalla loro prima installazione, che le panchine non subivano interventi di manutenzione – ha dichiarato l’assessore al decoro Lorenzo Brogi – Si tratta di arredi di pregio posti in due piazze centrali della città molto frequentate e luoghi di passaggio per i molti turisti che accedono al centro storico". Continua l'assessore nel delineare la filosofia che sta alla base della decisione di intervenire: "L’attenzione per l’arredo urbano contribuisce ad una visione di bellezza che vogliamo ridare alla Spezia. Vivere in un luogo ben tenuto con arredi curati contribuirà a favorire una cultura che porti anche maggiore rispetto per il patrimonio comune.”