Arredi e manutenzione, 350mila euro per asili e scuole dell'infanzia

La Spezia - Al via la riqualificazione degli asili nido e delle scuole d’infanzia cittadine per renderli ancora più accoglienti e a misura di bambini. Grazie a risorse frutto di un risparmio nelle disponibilità finanziarie di bilancio dei servizi educativi, l’assessorato di Giulia Giorgi, è riuscita a destinare 350 mila euro in interventi di manutenzione e nell’acquisto di nuovi arredi nelle strutture scolastiche che ospitano i bimbi dai 0 ai 6 anni. Dei 350mila euro di investimento 60mila euro sono destinati all’acquisto di nuovi arredi e attrezzature mentre 290mila euro sono destinati agli interventi di manutenzione.

"Si tratta di un importante investimento – spiega l’assessora Giorgi – nell’ambito degli interventi strutturali che si va ad inserire all’interno della significativa riqualificazione e ampliamento che abbiamo realizzato nei servizi educativi dopo gli aiuti alle famiglie con la riduzione delle rette e dopo i supporti offerti per la gestione dell’emergenza Covid. Ora abbiamo deciso di intervenire concretamente sulle nostre strutture scolastiche che sono un presidio fondamentale per il nostro territorio e sulle quali l’Amministrazione pone sempre l’attenzione sia per renderle accoglienti che per renderle sicure".



Di seguito il programma degli interventi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali



Scuola Pratoverde in via Benedicenti

-Impermeabilizzazione tetto per eliminare infiltrazioni

-Svuotare vasca di contenimento detriti canale nel giardino

-Rifacimento cancello e Pitturazione ringhiere esterne area verde di tutta la scuola compreso nido coccinella

-Sostituzione plafoniere interne alla scuola



Nido Coccinella in via Benedicenti

-installazione docetta nella vaschetta del bagno di sezione

-sanificazione pompe di calore

-infiltrazioni tetto vetrate



Nido Aquilone in via Di Monale

-installazione docetta nella vaschetta del bagno di sezione

-installazione vaschetta in bagno di sezione



Area esterna via di Monale

-Zona ingresso da via colombo sistemazione area cassonetti

-Installazione ringhiera per delimitare vecchio ingresso in via di monale



Nido Quadrifoglio via Sardegna

-restauro parziale della facciata

-installazione pome di calore e loro sanificazione

-installazione vaschette in due bagni di sezione



Nido Fabulandiambaraba via XXI Reggimento Fanteria

-installazione vaschette in due bagni di sezione

-rifacimento parziale del pavimento



Nido Il Faro a Montepertico

- impermeabilizzazioni tetto per infiltrazioni

- rifacimento pavimento in tutto il nido

- sistemazione recinzione e cancello



Scuola infanzia Castello Incantato via XXI Reggimento Fanteria

- rifacimento pavimenti terrazze

- rimozione terra da aiuola e impermeabilizzazione per infiltrazioni nella sottostante sezione primavera



Nido Balena Blu via Leopardi

-installazione pompe di calore e loro sanificazione

-sistemazione avvolgibili della scuola

- sistemazione recinzione e cancello