Arpal incontra comitati sui campi elettromagnetici

La Spezia - Nei giorni scorso nella sede centrale di Arpal un incontro fra i rappresentanti di alcuni comitati di cittadini e i tecnici dell’Agenzia, coordinati rispettivamente dal presidente Angelo Di Fede e dal direttore scientifico Stefano Maggiolo.

Il tema della riunione è stato un ragionamento complessivo sui rischi conseguenti ai campi elettromagnetici e le frequenze irradiate dalle antenne 4/5G installate sul territorio genovese.

Diverse le richieste dei cittadini, che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure ha provato a soddisfare per le parti di competenza: come è stato ricordato, infatti, Arpal non può e non deve trattare argomenti di natura sanitaria.

Ascoltati i timori dei cittadini, Arpal ha riassunto i principali aspetti tecnici che svolge e continuerà ad effettuare come previsto dalla normativa vigente (che allo stato attuale non prevede alcun innalzamento dei valori limite di campo elettromagnetico, fissati in Italia a 6 V/m): parere preventivo (rilasciato al Comune responsabile dell’autorizzazione all’installazione/modifica) su ogni nuova antenna di telefonia, e ogni modifica di impianti già esistenti indipendentemente dalla generazione di telefonia, per verificare e garantire il rispetto dei 6 V/m in tutto il territorio regionale dove è prevista una permanenza superiore alle 4 ore; controlli e misure in campo, svolti soprattutto in quei punti prossimi al valore limite, con tre tipologie di strumentazione o centraline in continuo (utili ai fini del monitoraggio di fondo in un punto preciso); o misure a banda larga, effettuate sui sei minuti per conoscere il valore del campo elettromagnetico complessivo; o misure a banda stretta, effettuate per conoscere il contributo delle singole frequenze al valore complessivo di campo.

I comitati, da parte loro, hanno segnalato l’installazione di nuovi luci a led in una via cittadina, chiedendo verifiche circa la presenza di eventuali antenne mimetizzate. Arpal si è detta disponibile a ricevere ulteriori segnalazioni e nuovi incontri, qualora necessari.