Armato di cacciavite viene sorpreso mentre armeggia tra le auto in sosta

La Spezia - Intorno alle 21 di sabato sera, le Volanti della Polizia di Stato presenti sul territorio sono invece intervenute, su segnalazione della locale Centrale Operativa, a Rebocco in via delle Fornaci per la segnalazione al 112 di un uomo che stava armeggiando attorno alle autovetture in sosta. L'uomo veniva segnalato armato di cacciavite con il quale cercava di forzare le serrature di alcune autovetture e scooter. Una Volante rintracciava subito l'uomo che, alla vista degli agenti, cercava di allontanarsi, ma veniva bloccato e disarmato dal cacciavite che brandiva ancora nella mano destra. Sul posto, in ausilio agli operatori del primo equipaggio intervenuto, veniva inviata una seconda Volante in quanto, l’atteggiamento aggressivo e violento del fermato perdurava con ingiuriare agli agenti, spintonamenti e testate sul cofano della Volante. Dalla perquisizione personale del soggetto sono stati rinvenuti, oltre al cacciavite, anche un sasso a forma sferica verosimilmente usato per infrangere i vetri delle macchine e una torcia, tutti arnesi utili per perpetrare furti su auto. Dagli accertamenti successivi, l’individuo è risultato essere uno spezzino quarantacinquenne, sul quale gravano numerosi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio, denunciato l’altra notte a piede libero in stato di libertà per il reato di furto aggravato tentato, porto di armi ed oggetti atti ad offendere, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.