Aree di Ponente e Levante, il porta a porta semplificato del Comune della Spezia

La Spezia - Con l'inizio del nuovo anno le aree servite dal sistema di raccolta porta a porta del Comune della Spezia sono state semplificate in due zone: area di ponente e area di levante con due diversi calendari consultabili nell'immagine allegata all'articolo. Sempre da lunedì nelle aree in cui resta attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta, gli utenti, per il conferimento del rifiuto residuo non riciclabile, dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo mastello grigio con “tag” (ove previsto, il sacco azzurro con “tag”) secondo i nuovi calendari già consegnati. Chi ne fosse ancora sprovvisto deve ritirare la propria dotazione presso gli sportelli Ambiente di Via Picco 18 o di Via Pascoli 64.