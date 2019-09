Area ex-Ip dimenticata da sei anni, il Comune ordina la messa in sicurezza

La Spezia - "L'80 per cento della bonifica è stato realizzato ma questo già si sapeva visto che di fatto la situazione è bloccata dal 2013". Così parlava a Città della Spezia nel gennaio del 2017 l'allora assessore all'ambiente Laura Ruocco a proposito di un'area chiusa nel lontano 1985, l'arcinota ex Ip, che di fatto è rimasta tale e quale da sei anni. Anni dopo la bonifica fu assunta da Eni, quale soggetto inquinatore, tramite la società Foster Wheeler, infine, dal 2005, al posto della soc. Grifil è subentrata la società Immobiliare Helios, quale nuova proprietaria e avente interesse a svolgere la bonifica per realizzarvi le previsioni urbanistiche. La precedente amministrazione comunale guidata da Massimo Federici, contestava alla società proprietaria della maxi-area alle spalle della città una serie di inadempienze, minacciando l'escussione della fideiussione da 9 milioni di euro. Il legale della società ha controdedotto e successivamente, con ulteriore raccomandata del febbraio 2016, il Comune ha rinnovato la diffida, nei termini già preannunciati.

"C'era un contenzioso e si attendeva un segnale da Regione Liguria attraverso Ire, la società in house di De Ferrari" - precisava a suo tempo Ruocco -. Nel frattempo Helios aveva fatto ricorso contestando la richiesta di bonifica.

"Da quel che mi risulta - spiega l'attuale assessore all'ambiente Kristopher Casati - dovevano restituire il tutto con le bonifiche fatte. C'è una parte quasi terminata, noi eravamo interessati perché pensavamo di crearvi un hub per il trasporto pubblico ma non abbiamo potuto prenderla in carico perché è legata a tutto il resto. Mentre a noi serviva soltanto quel piazzale. Non è affatto una situazione semplice".



Ed oggi? Da lunedì l'area sarà sottoposta ad un intervento di messa in sicurezza della cancellata, oltre allo sfalcio pre-autunnale, da parte della società milanese che l'ha presa in custodia, su richiesta del Comune della Spezia. Ma per il resto non ci sono novità positive per uscire da una situazione cronicizzata e complicatissima. C'è un concordato in atto, attraverso il quale si sta cercando di vendere l'area, anche se nessun soggetto si è fatto avanti fino ad ora. Se non si troverà un acquirente disposto, innanzitutto a concludere la bonifica, si procederà alla vendita per lotti, come succede in questi casi. Al momento dovrebbero mancare 10-11 ettari per completare la bonifica: come più volte detto la parte più delicata è nella zona della rotatoria davanti al centro commerciale mentre pare più semplice la situazione a monte. Ci si chiedeva sei anni fa e ci si chiede ancora oggi che fine ha fatto il parco che era previsto al tempo dell'insediamento del centro commerciale. L'area verde è stata in parte bonificata, erano previste opere di urbanizzazione in un progetto da completare. Fra questo anche la passerella ciclabile che unisce alla città, anch'essa da concludere.