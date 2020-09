Area di sosta dei pullman indecente, la puliscono due guide turistiche

La Spezia - Un'estate non semplice, quella degli operatori del turismo. Con le crociere annullate e i pullman che contano sulla punta delle dita molti dei protagonisti del comparto degli ultimi anni si sono trovati a dover reinventare il proprio lavoro. Qualcuno, però, è andato anche oltre, rimboccandosi le maniche e facendo quello che sarebbe di competenza dell'amministrazione comunale.

"La situazione di degrado non era più tollerabile. Quest'area ha una valenza superiore a molte altre, visto che è il primo impatto che i turisti hanno con la nostra città, il nostro biglietto da visita. E invece è abbandonata a sé stessa". A parlare è Andrea Violi, guida turistica della cooperativa Artemisia, e l'area in questione è il controviale di Viale Fieschi, quello che è stato specificatamente riservato alla sosta dei bus turistici che sbarcano i viaggiatori che vogliono visitare il centro oppure che si dirigono verso la stazione ferroviaria per raggiungere le Cinque terre. Parcheggi con strisce blu, a pagamento con ticket che vanno dal giornaliero al settimanale.



"Abbiamo segnalato più e più volte la situazione, ma nessuno è venuto a pulire. Così, qualche giorno fa, io e la mia collega Patrizia - prosegue Violi - abbiamo pulito tutta l'area di carico e scarico dei passeggeri. C'era di tutto: da una montagna di aghi di pino alle bottiglie di plastica e vetro, dai brick di tè alle lattine. Oltre a decine e decine di preservativi usati. Insomma, un vero scempio. Senza considerare che lì si avvertono spesso i miasmi del vicino canale... Ma quel che era peggio era di sicuro la montagna si spazzatura che era sparsa ovunque. In poco tempo, lavorando di buona lena, abbiamo ripulito tutto, a dimostrazione del fatto che la soluzione era possibile. Basterebbe inviare una volta al mese una squadra di operatori ambientali per avere una situazione decisamente più gradevole e presentabile".

La soluzione a monte, quella di evitare che si abbandoni la spazzatura per strada, è più complicata da mettere in atto.

"A lasciare tutta quell'immondizia non sono certo i turisti, ma gli spezzini che quando passano svuotano il cruscotto dell'auto o lanciano direttamente i propri rifiuti fuori dal finestrino", commenta con sgomento Violi.



Nell'area, nonostante le rischieste reiterate delle guide e delle associazioni di categoria, non sono mai stati installati i bagni chimici e il fondo stradale è piuttosto dissestato.

"Almeno che sia un'area un minimo curata. Intendiamoci: lo rifarei anche domani, perché credo che sia davvero importante presentare la nostra città nel migliore dei modi. Dobbiamo tutti sentirci un po' più spezzini, e lo dico a prescindere e al di là della squadra di calcio", conclude Andrea, con un tono di speranza e orgoglio.