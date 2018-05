Area camper in Via Valdilocchi, la palla è nelle mani del Tar

Il Comune ha chiesto la restituzione del terreno alla società di rimessaggio barche che lo sta occupando. Un anno fa il Tribunale amministrativo concesse la sospensiva, ma questa volta c'è il rischio concreto di perdere il cofinanziamento.

La Spezia - Nella giornata di domani, venerdì 4 maggio, il Tar della Liguria si esprimerà in merito alla sospensiva dell'atto comunale di restituzione e sgombero di un terreno di 3.500 metri quadrati in Via Valdilocchi richiesta dalla società di rimessaggio di imbarcazioni che la sta utilizzando. Sull'appezzamento, infatti, il Comune ha previsto di realizzare una nuova area camper, inserendo il progetto nel Piano degli investimenti 2018-2020 e ha la necessità di riaverla indietro nel giro di poche settimane, per non perdere il cofinanziamento all'intervento ottenuto da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.



L'area, in passato di proprietà dell'Enel, è stata acquisita dal Comune che già un anno fa aveva intimato al titolare del contratto di locazione stipulato a suo tempo con Enel (e in seguito disdettato dal colosso dell'energia) di liberarla. In seguito al ricorso presentato all'epoca dalla società di rimessaggio, il Tar riconobbe il diritto di permanenza per l'assenza di motivi di "pubblica utilità". Questa volta, però, i legali del Comune della Spezia, guidati da Stefano Carrabba, contano di far valere la presenza del finanziamento ministeriale e il rischio di perdere la cospicua somma di denaro per ottenere la conferma dell'atto di restituzione e sgombero del terreno.



Se il Tar deciderà in questo senso nei prossimi mesi l'assessorato ai Lavori pubblici, guidato dall'assessore Luca Piaggi, darà il "la" ai lavori per una spesa totale prevista di 900mila euro, 435mila dei quali provenienti dal bilancio comunale e i restanti dal cofinanziamento ministeriale.