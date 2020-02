Ardovino e Giampedrone si confrontano sui cambiamenti climatici

La Spezia - La parrocchia di San Pietro Apostolo alla Spezia organizza una interessante conferenza sull’argomento dei ‘cambiamenti climatici ed emergenze ambientali, l’impegno delle Amministrazioni, la resilienza delle comunità e la risposta ai cittadini’. Tale conferenza è aperta a tutti per il suo carattere sociale di utilità pubblica e si svolge nel salone dell’Oratorio di suddetta Parrocchia con ingresso in via Veneto il sabato 15 febbraio alle 20.30.

I relatori sono il professor Emilio Ardovino, docente della cattedra di Emergenze e Protezione Civile presso l’Università di Pisa e referente dei volontari della Protezione Civile della nostra provincia per la quale ha partecipato agli ultimi eventi naturali che hanno colpito il nostro Paese, e Giacomo Giampedrone, assessore alla Difesa del Suolo e della Protezione Civile della Regione Liguria.

La Conferenza sarà preceduta per chi lo vuole alle ore 19,30 da una apericena del costo di euro 5 previa prenotazione presso il bar del Circolo dello stesso Oratorio entro e non oltre giovedì 13 Febbraio.