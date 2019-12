Arcuri, dal Pacinotti alla cattedra in Norvegia con una borsa da due milioni

La Spezia - Una borsa di studio di 2 milioni di euro da impiegare per progetti che si sviluppino nell'arco di cinque anni.

A ottenere l'ambito riconoscimento Erc Consolidator Grants 2019, assegnata dall'European Research Council è Andrea Arcuri, spezzino di 37 anni e professore ordinario di Ingegneria del software, presso il Kristiania University College di Oslo.

Il progetto di ricerca con il quale ha visto premiati i suoi sforzi e grazie al quale potrà operare per sviluppare le sue idee è intitolato "Using Evolutionary Algorithms to Understand and Secure Web/Enterprise Systems".



Arcuri è un ex studente del Liceo scientifico "Pacinotti" e il suo è un ambito di ricerca di Intelligenza artificiale, con lo scopo di salvare le aziende dall'incubo informatico degli errori nella scrittura del codice sorgente di un software, di scoprirli e correggerli in modo automatico.

La notizia della vittoria della borsa di studio e della possibilità di sviluppare il progetto in maniera ottimale per i prossimi cinque anni ha inorgoglito papà Antonio, mamma Barbara e la sorella Tiziana.



Andrea non è certo nuovo a imprese del genere. Tutto iniziò nel 1999 con la vittoria delle Olimpiadi di matematica insieme ai compagni di scuola del "Pacinotti" e i riconoscimenti si sono accumulati sino a quello ricevuto nei giorni scorsi, preceduto un anno fa da un altro milione di euro ricevuto dal governo norvegese per portare avanti lo stesso progetto con il quale ha ottenuto il premio dall'European Research Council.

Da allora Arcuri ha assunto per lo sviluppo dell'idea progettuale una ricercatrice cinese e un ricercatore romeno. Nei prossimi mesi emetterà un bando per assumerne altri sette, e chissà che la sua strada non si incroci con quella di qualche altro spezzino...