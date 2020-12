Arcola, Croce verde. Le modalità per candidarsi per il rinnovo del consiglio di amministrazione

La Spezia - La Pubblica assistenza Croce Verde Arcola torna alle urne. A seguito delle dimissioni del consiglio di amministrazione, il presidente Roberto Ercolini, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organismi dell’associazione che si svolgeranno presso la Sede sociale di Piazza 2 giugno il giorno domenica 17 gennaio 2021.

Naturalmente a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19 non potrà avere luogo la riunione straordinaria dei soci per l’elezione della commissione elettorale e quindi tutte le procedure saranno contemperate con le misure contenitive del contagio.

A tale proposito si procederà con l’affissione in bacheca, presso la sede sociale, della modulistica per la candidatura nella commissione elettorale, il termine per candidarsi nella commissione Elettorale scadrà il 10 dicembre alle 13.

La commissione elettorale sarà composta da 3 membri effettivi e 2 supplenti, nel caso i candidati risultassero superiori a 5 si provvederà al sorteggio.

Per la commissione elettorale possono essere candidati tutti i soci maggiorenni, iscritti da più di tre mesi dalla data odierna ed in regola con il pagamento della quota annuale.

Le candidature possono essere espresse scrivendo il proprio nome e cognome nell’apposita modulistica esposta in bacheca o inviando una mail a: croceverdearcola@libero.it.

Per info potete contattare la sede al numero 0187/987468.



(foto: repertorio)