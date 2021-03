Arci scende in piazza: "Circoli chiusi da troppo tempo, rischiano di sparire"

La Spezia - Arci Liguria ha lanciato una campagna di mobilitazione per tutto il mese di marzo per sensibilizzare istituzioni e politica rispetto alla grave situazione in cui si trovano i circoli. Il primo appuntamento sarà per il 5 marzo con un presidio che si terrà davanti alla Prefettura della Spezia a partire dalle 11.



"Circoli - si legge in una nota di Arci la Spezia -che hanno le sedi chiuse da mesi, le attività sospese, gli affitti e le utenze da pagare e che ancora attendono i fondi previsti dal decreto Ristori bis e che vedono la fine della possibilità dell’accesso al credito del Fondo di Garanzia. e che sono ormai allo stremo. Riteniamo che i circoli vadano riaperti, sicuramente nel rispetto delle norme anticovid, anche nello svolgimento delle attività proprie ricreative e sociali perché crediamo che le nostre basi associative siano utili nel loro creare comunità, solidarietà e socialità. Tutti aspetti che vanno valorizzati con adeguate politiche di sostegno perché costituiscono un patrimonio importante".