Arci e Uisp ricordano Enzo Mazzi: "Uomo dell'associazionismo, umano e ironico"

La Spezia - "Forse sarà un mondo ormai antico, ma è un mondo buono e grande quello di cui è stato parte Enzo Mazzi. E a lui quello stesso mondo deve molto per quello che ha fatto e per come lo ha fatto. Per come ha portato avanti il suo quotidiano e lunghissimo impegno di uomo dell’associazionismo, per come ha saputo essere socialista di fermi ideali e di integerrima onestà, per i suoi modi di pacata fermezza, per la sua umanità imperniata di sottile ironia". Arci e Uisp della Spezia esordiscono così nell'omaggio funebre di Enzo Mazzi, scomparso ieri.



"Con Franco Del Rosso nel 1969 - proseguono le due associazioni - aveva fondato l’Arci Caccia e da allora non la abbandonò mai più. E’ stato così un riferimento certo, affidabile, competente di tutta quanta quella gente che credeva in una tradizione venatoria sana, non consumista, figlia di una antica storia contadina e di una conoscenza e un amore profondi per il bosco, la natura, l’ambiente. Seguiva le pratiche burocratiche e la vita associativa con lo scrupolo e la precisione di chi ha deciso di mettersi al servizio di una causa buona dove dietro c’era gente di popolo, c’erano operai, pensionati, vecchi contadini.

E ha sofferto quando quella cultura venatoria, quella tradizione ha cominciato ad essere messa in discussione, anche li nella sua Arci, nella sua sinistra. Ma sapeva ascoltare e dialogare con tutti, anche con questi della Legambiente, nuovi arrivati dentro la casa dell’Arci.

Enzo Mazzi era socialista e ha sofferto anche per la crisi del suo partito, ma non ha mai rinunciato a volerne essere un rappresentante sobrio, integerrimo e idealista. In qualche modo gli è toccato vivere le contraddizioni del suo tempo giunte proprio lì tra le cose che più amava, e lo ha saputo fare con signorilità e grande dignità.

Forse a uomini come lui che Norberto Bobbio pensava quando scrisse il suo Elogio della mitezza, perché Enzo Mazzi davvero è stato un mite, un mite per niente remissivo, fermo e ancorato ai valori migliore di una grande storia.

A lui un grazie davvero grande...".