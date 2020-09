Arci: "L'ordinanza chiude i circoli e non i bar. Ora spiegateci che differenza c'è?"

La Spezia - "Esprime forti critiche nei confronti della nuova ordinanza della Regione Liguria. Ancora una volta sì è scelta la strada più semplice, quella più superficiale, quella più iniqua, quella in cui il peso delle responsabilità si scarica su un quartiere e i suoi abitanti e sui circoli ricreativi. È profondamente ingiusto che a pagare il prezzo di scelte sbagliate, dai festeggiamenti per la partita dello Spezia, al mancato attento controllo sui posti di lavoro, sui mezzi pubblici e sugli assembramenti naturali delle notti d’estate, siano ancora i presidi di socialità come i circoli e gli abitanti di un solo quartiere". La nota è di Arci La Spezia che annuncia l'intenzione di voler chiedere un incontro al sindaco Pierluigi Peracchini per un confronto: "Quale differenza può esserci dal punto di vista del pericolo del contagio tra un socio di un circolo che beve un caffè senza mascherina o gioca a carte con la mascherina e un avventore di un bar o di un ristorante la cui permanenza in quegli esercizi è per forza di cose senza mascherina? Nessuna. Eppure i circoli vengono chiusi mentre i bar sono aperti. Questa miopia sociale e politica è insopportabile e pericolosa crea divisioni anziché costruire una società solida.inclusiva capace di rafforzare i legami sociali ed i diritti di tutte e tutti".