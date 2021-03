Arci Casa Canaletto riparte con una nuova staffetta alimentare

La Spezia - Con il nulla osta per la ripresa delle attività anche dei circoli, Arci Canaletto torna in pista e organizza una nuova staffetta alimentare a partire da giovedì dalle 16 . In una nota, diffusa sui social dall'Arci Casa Canaletto si legge: "Con il prolungarsi dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni vediamo giorno dopo giorno inasprirsi la crisi economica e sociale che coinvolge categorie sempre più ampie di lavoratori e lavoratrici. Esattamente come un anno fa molti settori sono praticamente fermi e i cittadini sono costretti a rivolgersi a noi e ad altre realtà solidali attive in città : dalla scuola alle aziende, dalla sanità ai nuclei familiari, i numeri parlano chiaro e ci dicono che si è registrato un aumento del 105 per cento delle nuove povertà (monitoraggio della povertà Caritas 2020)".

"Noi siamo pronti a resistere ancora e a far fronte a tutte le richieste di sostegno che ci arrivano ma per farlo abbiamo bisogno di una mano da parte di tutti" conclude la nota.