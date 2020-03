Arci Canaletto ti porta la spesa a casa ma stoppa le attività

La Spezia - L'Arci Canaletto ha fatto la scelta responsabile di non aprire il circolo e se le attività impongono uno stop nel rispetto del decreto nazionale non si ferma però la creatività. Nell'annunciare la sospensione l'Arci Canaletto sulla sua pagina social spiega: "Si tratta di una scelta difficile presa in un momento per noi delicato ma la tutela della salute dei nostri soci viene prima di tutto, per questo siamo stati sin da subito decisi ad accogliere l'appello in questo senso di Arci Liguria. Naturalmente i progetti del circolo non si fermano, già da domani partirà il progetto #casacanaletto. Grazie alla disponibilità di tanti volontari del quartiere lavoreremo per realizzare attività di mutualismo, in favore delle fasce più vulnerabili di questa parte della città. Portiamo, per cominciare, la spesa agli anziani e a tutti coloro che è meglio che non escano di casa nemmeno per comprare i generi di prima necessità. Organizziamo una rete di volontari che con tutte le cautele aiuti chi è solo".



Qui il form per aiutare Arci nella consegna delle spese.