Architetti, licenze gratuite a disposizione per videoconferenze

La Spezia - L’Ordine degli Architetti della Provincia della Spezia ha comunicato, a tutte le Pubbliche Amministrazioni della Provincia della Spezia, la disponibilità di mettere a disposizione una piattaforma informatica a titolo gratuito. L’iniziativa, di concerto con la Federazione Architetti Liguri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, permette l’utilizzo di una piattaforma che consente di condurre, in sicurezza in via telematica, incontri a distanza (videoconferenze), risultando quindi uno strumento adeguato allo svolgimento di sedute delle Commissioni Locali per il

Paesaggio, Commissioni Edilizie, Conferenze dei Servizi, o altri incontri volti al compimento delle procedure amministrative dell’area tecnica.



In questo momento di grave difficoltà operativa ed economica in cui i professionisti operano, il sistema ordinistico offre un contributo utile per la gestione delle pratiche dematerializzate alle amministrazioni locali, affinché possano essere avviate o concluse le procedure relative all’area di competenza, con l’auspicio che tale collaborazione possa costituire occasione di avvio o di vera concretizzazione del percorso di digitalizzazione del Paese, e che predisponga delle reali possibilità di avvio dell’attività dell’intera filiera delle costruzioni al momento della ripresa delle attività.



I criteri per la sequenza di accesso delle richieste pervenute, gestiti in base al numero di licenze disponibili, sono i seguenti: Unione dei Comuni, Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, comuni abilitati alla ricezione in formato telematico delle pratiche (pdf inviati tramite Pec), comuni con piattaforme informatiche. Gli Ordini forniranno l’assistenza tecnica necessaria per l’organizzazione delle singole sedute. Informazioni: architetti@laspezia.archiworld.it