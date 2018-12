Appuntamento a Mosca per l’Associazione Liguria Russia

La Spezia - Le manifestazioni promosse dall'Associazione Liguria Russia in onore dell'eroe russo Alexander Prokhorenko e dell'eroe Italiano Stefano Paolocchi sono state particolarmente apprezzate in Russia. A gennaio è in programma un incontro del Presidente dell’Associazione della Spezia Angelo Sinisi con l'Associazione reduci della guerra dell'Afghanistan. Si tratta di un incontro particolarmente importante proprio per il ruolo e i compiti dell'Associazione reduci. Nell'occasione verrà discussa la prima edizione Russa del Premio Prokhorenko -Paolicchi, gli eroi, l'uno russo e l'altro italiano, morti per la Patria per salvare l'umanità dalla barbarie. Nell'occasione il Presidente dell'Associazione Liguria-Russia incontrerà anche membri del Governo di Mosca, il Presidente della Dante Alighieri di Mosca e il poeta Alexander Prokhorov.